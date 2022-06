Calenda sponsorizza Cottarelli: "E' l'uomo perfetto per la Regione Lombardia"

globalist

14 Giugno 2022

Carlo Calenda non ha dubbi: per le Regionali in Lombardia, il nome perfetto è quello di Carlo Cottarelli.

“C’è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo riformista e progressista che si chiama Carlo Cottarelli”. Il segretario di Azione ha svelato le sue carte a margine dell’inaugurazione della nuova sede milanese del partito in via Garofalo.

“In Lombardia per il sistema elettorale si deve cercare di fare un accordo. Noi preferiamo andare con un terzo polo invece di sostenere un candidato improbabile che perderebbe. Se c’è Cottarelli d’accordo – ha concluso Calenda – Se invece si deve perdere tempo con delle finte primarie, noi facciamo altro”.