Calenda (Azione): "L'area riformista sta allargando il suo spazio, il Pd si sta dimostrando miope"

globalist

14 Giugno 2022 - 12.19

Preroll

Molti lo considerano il vincitore anche se non ha eletto sindaci ma solo avuto candidati con buone prestazioni. «È chiaro che le due coalizioni non riescono più a portare la gente a votare. Questo è il dato vero. E noi recuperiamo un po’ di voto di centrodestra e di centrosinistra che altrimenti si sarebbe trasformato in astensione». Lo sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando l’esito delle elezioni comunali.

OutStream Desktop

Top right Mobile



«Insomma, mi pare di poter dire che questo spazio politico si sta allargando, a fronte di una situazione che vede invece la liquefazione del campo largo – prosegue – . Quello di quest’ area riformista, pragmatica, che non sta tutto il giorno a parlare di fascisti e comunisti, è un lavoro importante anche per il Paese perché riporta la gente a votare».

Middle placement Mobile



Sull’alleanza tra il Pd e il Movimento 5 stelle secondo Calenda «la cosa che colpisce è che il Partito democratico non ha aperto nessun canale di discussione con noi, e ha costruito questa alleanza a partire dai 5 Stelle. Io non ho mai sentito Letta in queste Amministrative – spiega – . Davanti a un’area riformista che si rafforza enormemente, il Pd l’unica cosa che fa, soprattutto per opera di Francesco Boccia, è siglare intese in tutti i comuni unicamente in rapporto con i 5 Stelle. Una miopia totale».

Dynamic 1



«Preferiscono il populismo dei 5 Stelle. Ormai quella è una saldatura purtroppo irreversibile – conclude – . E io credo che alla fine porterà il Pd ad avere un problema molto significativo anche in termini di consenso».