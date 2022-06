Comunali, il Pd esulta: "Siamo il primo partito, ottenuti risultati insperati"

globalist

13 Giugno 2022 - 19.06

I democratici vedono il bicchiere mezzo pieno. «Il Pd è il primo partito da nord a sud, con un successo da noi insperato. Vinciamo al primo turno a Lodi e Padova, e siamo primi a Verona, Parma, Piacenza, a Como, a Cuneo, al ballottaggio a Lucca e in città in cui la destra pensava di avere già vinto, come Monza. Noi sappiamo di non essere autosufficienti, non vogliamo esserlo, abbiamo sempre costruito un fronte ampio e vogliamo continuare in questo lavoro».

Lo ha detto il responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, in conferenza stampa.

Infatti il tasto dolente è il sostanziale crollo del M5s ridotto a percentuali molto basse e in alcuni casi nemmeno presente. Questo mentre si vede che l’area Calenda sembra funzionare. Ma il Pd è a un bivio: alleanza progressista con M5s oppure centro-sinistra senza partito di Conte?