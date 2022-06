Calenda e Salvini uniti per la (contro) riforma della giustizia: "Ai referendum votare 5 sì"

globalist

10 Giugno 2022 - 17.35

Carlo Calenda sta con Salvini, almeno sul prossimo referendum relativo alla riforma della Giustizia. In un video diffuso sui suoi canali social, l’ex Pd ha chiesto ai suoi elettori di votare si all’appuntamento del 12 giugno.

“Senza uno Stato di diritto non può esserci una giustizia giusta. So che molti di voi hanno preoccupazioni legate alla guerra o alla pandemia ed è del tutto comprensibile. Ma domenica è fondamentale andare a votare cinque si al referendum sulla giustizia”. Lo dice Carlo Calenda, segretario di Azione, in un video che sarà postato sui suoi social.

“È perfino penoso – aggiunge Calenda che nel suo video si sofferma sul contenuto dei quesiti – aver dovuto indire un referendum per cercare di ottenere quanto doveva essere fatto dal Parlamento ma si tratta di quesiti di assoluta civiltà”.