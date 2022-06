Ucraina, Sala: "Per Salvini provo solo compassione umana"

globalist

6 Giugno 2022 - 18.37

Preroll

Salvini è disperato e si agita una fiera in gabbia nel disperato tentativo di avere visibilità e nascondere il suo legame con la Russia di Putin.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Se Salvini associa le mie dichiarazioni ai 50 mila morti in Ucraina, posso dire che provo solo compassione umana per lui e niente altro». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato al leader della Lega, Matteo Salvini, che ha definito «buontemponi» lui e Matteo Renzi che lo hanno criticato per il suo possibile viaggio in Russia.

Middle placement Mobile

Sala ha parlato a margine del Green&Blue Festival in corso a Milano.