Sala: "Putin è un guerrafondaio, noi stiamo con il popolo ucraino e lo aiuteremo"

14 Aprile 2022 - 16.41

No alla guerra e no a chi ha portato la guerra. “Noi sappiamo dal primo giorno da che parte dobbiamo stare, tutti i milanesi lo sanno. Siamo contro il guerrafondaio Putin e per il popolo ucraino, e li aiuteremo fino a che sarà necessario”.

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando a palazzo Marino il nuovo numero 020205, centralino in lingua ucraina dedicato ai rifugiati che stanno arrivando nel nostro paese. Presente all’iniziativa anche l’ex stella dell’A.C. Milan, l’ucraino Andrij Shevchenko.

I ringraziamenti di Shevchenko

«Voglio ringraziare tutti i milanesi, il popolo italiano, per l’accoglienza, la solidarietà, per stare vicino al mio popolo e al mio paese». Lo ha detto oggi l’ex calciatore ucraino Andrij Shevchenko oggi a Palazzo Marino, intervenendo alla conferenza stampa «Insieme per l’Ucraina» con il sindaco di Milano Giuseppe Sala.