Ucraina, Matteo Ricci (Pd): "Salvini ci espone a figuracce diplomatiche, vada in vacanza anche da se stesso"

5 Giugno 2022 - 18.26

Salvini il pacifista? Ma non ci crede nemmeno lui davanti allo specchio.

Enrico Letta non muove un dito per la pace e fa solo il male del Paese?!´ Lo dice Salvini. Forse è il caldo. Di certo straparla. Qui l’unico leader o presunto tale che ci ha esposto a figuracce diplomatiche cosmiche è lui. Vada in vacanza. Anche da se stesso». Lo scrive su twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd.

Oggi Salvini a Buccinasco aveva detto: “Cerco di unire questo straordinario Paese, non avevo ancora trovato polemiche su qualcuno che lavora per la pace. Viva la pace. La benzina costa due euro al litro, senza lo sconto chiesto dalla Lega oggi costerebbe venti centesimi in più”. Bieca propaganda di un reazionario di destra in difficoltà.