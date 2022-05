Italia e Algeria, nasce il patto tra i due stati: sul tavolo turismo, economia e lavoro

globalist

26 Maggio 2022 - 12.52

Italia e Algeria stringono un patto in materia di economia, lavoro e turismo, in occasione della Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune. Saranno sottoscritte a Palazzo Chigi – alla presenza del Presidente del Consiglio, Mario Draghi – alcune importanti Intese tra i due Governi.

Tra queste: intese sullo scambio di informazioni finanziario, sulla cooperazione culturale, sulle microimprese e sul turismo. Per il Governo italiano saranno presenti i ministri Luigi Di Maio, Enrico Giovannini, Massimo Garavaglia e il Viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin. Sonatrach ed Eni, con l’ad Descalzi, firmeranno un memorandum d’intesa per sviluppi di campi a gas e idrogeno verde in Algeria.