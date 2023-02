Rai: Gasparri chiede la testa del geologo Tozzi che ha criticato le bonifiche pontine (di Mussolini)

globalist Modifica articolo

19 Febbraio 2023 - 18.44

Gasparri all’attacco della Rai perché – chissà – alla destra piacerebbe non solo tradizionalista e omofoba, ma anche nemica della scienza. “Il servizio pubblico che tifa per il degrado e la malaria va rifondato. Tutti a casa”.

Lo dichiara l’ex missino vicepresidente Fi del Senato Maurizio Gasparri sottolineando che “indomita, nonostante le perplessità suscitate, Rai3 ha mandato in onda la nuova stagione di un presunto programma sull`ambiente che attacca, con folli argomentazioni, le bonifiche dell’Agro Pontino. Un’opera tentata per anni, avviata e realizzata nei primi decenni del secolo scorso, che sconfisse miseria e malattie diffuse in quella parte d’Italia malsana e paludosa. Paragonarla poi addirittura alla nostra Amazzonia è una follia che non ci saremmo mai aspettati di sentire, soprattutto da parte del servizio pubblico che, rimpiangendo i tempi bui della malaria, fa una vera e propria opera di disinformazione”.

“Queste tesi – prosegue Gasparri– sono già state proposte dallo stesso tizio anni fa, senza fortuna. Una follia che da sola giustifica un ricambio dei vertici. Il servizio pubblico che tifa per il degrado e la malaria va rifondato. Tutti a casa”.

Il fatto che le bonifiche in questioni siano state usate da Benito Mussolini per scopi propagandistici e per esaltare la dittatura criminale fascista è solo un caso.

Rai: Bonelli “Ora Gasparri attacca anche scienza, solidarietà a Mario Tozzi”

“Maurizio Gasparri ha trovato l’ennesima scusa per chiedere la testa dei vertici Rai, e di Mario Tozzi, il noto geologo e divulgatore scientifico. Il reato commesso dal saggista nella veste di autore e conduttore sarebbe quello di aver spiegato scientificamente come e’ stata realizzata la bonifica dell’Agro Pontino e quali conseguenze in termini di impatto ambientale e naturalistico”. Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra.

«Dopo la musica con il festival di Sanremo ora la destra vuole mettere il bavaglio alla scienza. Allo scienziato Mario Tozzi va la nostra solidarietà: che Gasparri fosse anche uno scienziato era fatto sconosciuto a tutti, una vera novità».