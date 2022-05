Licia Ronzulli: "Ho dato la mia disponibilità a Berlusconi per la Lombardia"

globalist

16 Maggio 2022 - 15.30

Silvio Berlusconi ha rotto gli indugi e si è direttamente rivolto a Licia Ronzulli, per affidarle il ruolo di coordinatrice Forza Italia per la Lombardia. Una mossa che ha scatenato le critiche interne a Forza Italia. In un’intervista al Giornale, Ronzulli ha dato la sua versione.

“Il presidente Silvio Berlusconi mi ha chiamato a svolgere questo ruolo e io ho risposto generosamente dando come sempre la mia disponibilità. Cercherò di mettere le mie capacità al servizio della comunità lombarda di Forza Italia. È quella dove sono nata, cresciuta e dove ho mosso i primi passi nella mia esperienza politica. Nessuna rivoluzione ne tantomeno rese dei conti, piuttosto l’idea di rilanciare l’azione politica, il presente e soprattuto il futuro di Forza Italia”.

“La Lombardia è la regione dove è nata Forza Italia, dunque, dove è nato il centrodestra. Non è soltanto la prima regione italiana e la sua economia, ma un modello di efficienza e di collaborazione tra alleati. E anche per questa ragione che il modello Lombardia è stato messo duramente in discussione negli anni scorsi, quando si è provato a strumentalizzare le difficoltà nel combattere il Covid per colpire il buon governo del centro destra – aggiunge -. Lavoreremo per rafforzare e per dare maggiore forza a una classe dirigente eccezionale, apprezzato dei cittadini, che ha saputo resistere alle sirene gli altri partiti e ha dato il suo contributo a farci ripartire e ricrescere, come stiamo facendo da ormai più di un anno”