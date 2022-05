Alpini, sono oltre 500 le segnalazioni di molestie. Non Una Di Meno: "Raccogliamo materiale per una causa legale"

globalist

12 Maggio 2022 - 12.12

Le molestie avvenute durante l’adunata degli Alpini a Rimini continuano a tenere banco nel dibattito di questi giorni, al momento sono oltre 160 i racconti e le testimonianze dirette di quanto accaduto in quelle ore.

L’associazione Non una di meno, dopo l’incontro con gli avvocati delle presunte vittime, ha parlato però di oltre 500 segnalazioni. “Sono oltre 500 le segnalazioni di molestie. Non consideriamo necessario che ci siano delle denunce per credere alla verità delle molestie, sappiamo che sono accadute, molte più di quelle che sono arrivate a noi. In questo caso però le denunce possono essere uno strumento in più perché le molestie che si ripetono a ogni adunata non possano essere ignorate come in passato”.

Il gruppo riminese ha anche preparato una specie di vademecum: oltre a mettere a disposizione un supporto legale, ha anche realizzato una serie di linee guida per aiutare chi vuole a farlo in autonomia.

“Stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni, i video e le foto di questi giorni – si legge nel post siglato anche dal centro sociale ‘Casa Madiba’ – per valutare la procedura legale più opportuna da adottare collettivamente. Chiediamo a tutt* di aiutarci con la raccolta di questi materiali” inviandoli all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione.