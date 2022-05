Tajani (Forza Italia): "Alle prossime elezioni il centrodestra sarà unito"

globalist

9 Maggio 2022 - 17.49

Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista ad Affaritaliani, ha rivelato che non è ancora stata fissata una data per il nuovo vertice del centrodestra, ma “nei giorni scorsi Berlusconi si è sentito con Meloni e Salvini”.

Alla domanda se scommetterebbe che alle prossime elezioni la coalizione di centrodestra sarà unita, Tajani risponde di non avere dubbi: “Assolutamente sì, come saremo uniti nella stragrande gioranza dei comuni che vanno al voto il 12 giugno. E se non lo saremo al primo turno, lo saremo al secondo”.

E Giorgia Meloni come premier? “Non abbiamo preclusioni su nessuno, ma prima dobbiamo pensare a vincere le elezioni”, ha risposto Tajani.