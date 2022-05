Centrodestra, Salvini: "Contiamo di governare insieme. In alcuni comuni FdI da sola, ma sono rare eccezioni"

globalist

20 Maggio 2022 - 12.20

Preroll

Più volte la capa di Fdi, Giorgia Meloni, ha parlato di dinamiche particolari nel centrodestra, con lei da una parte eSalvini-Berlusconi dall’altra. Il leader della Lega ha sostenuto l’unita della coalizione per il futuro: “Si vota in mille Comuni il 12 giugno, nel 95% dei quali il centrodestra è unito. Mi spiace che in altre città, come Parma, Mortara, Jesolo, Viterbo o Catanzaro, Fratelli d’Italia abbia deciso di rompere e andare da sola. Però contiamo che siano poche e rare eccezioni“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Garbagnate Milanese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Contiamo di governare insieme e vincere insieme, questo è l’obiettivo” ha aggiunto. A chi gli ha chiesto come ricucire i rapporti nella coalizione, ha risposto: “Lavorando. Governiamo insieme in 14 regioni, e in migliaia di Comuni. Quando si lavora i problemi non ci sono”.