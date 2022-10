Salvini (quello che ha dato alla Boldrini della bambola gonfiabile): "La sinistra attacca le cariche dello stato"

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 17.19

Preroll

In questo paese l’ultimo che può parlare è Matteo Salvini. Perché dalla sua bocca e dalla sua Bestia è uscito di tutto, compresi atteggiamenti che suonavano come discriminatori o sessisti. E adesso, proprio Matteo Salvini (dall’alto di aver paragonato Boldrini a una bambola gonfiabile) si indigna perché – com’è ovvio che sia – contro due estremisti di destra messi alla presidenza di Camera e Senato c’è un coro di critiche.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ha detto Salvini: “La sinistra non si rassegna e attacca con violenza la seconda e la terza carica dello Stato, appena democraticamente elette. Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici, minacce e insulti, in un momento in cui servirebbero unità e …serenità, in Italia e nel mondo”

Middle placement Mobile

Il leader del Carroccio continua: “La Lega e il centrodestra risponderanno col sorriso e col lavoro a questi violenti attacchi, e sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà quell’armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni”.