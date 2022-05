Letta attacca Orban: "Grave il suo veto alle sanzioni, ormai è un alleato di Putin"  

globalist

7 Maggio 2022 - 13.07

Preroll

Viktor Orban ha ribadito il suo no alle nuove sanzioni alla Russia, bloccando di fatto le operazioni dell’Ue. Enrico Letta ha duramente commentato la presa di posizione del premier ungherese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il cessate il fuoco può arrivare solo se la Russia capisce che deve fermarsi e quindi serve tutta la pressione possibile. Io sono scandalizzato da Orban che mette il veto contro le sanzioni Ue: si pone come chiaro ed esplicito alleato di Putin. Che un unico Paese europeo blocchi le sanzioni è gravissimo e la responsabilità che Orban si sta prendendo è enorme. Noi siamo per l’unità dell’Ue, per sanzioni nette e dure per arrivare a un cessate il fuoco”