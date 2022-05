Giorgia Meloni (FI) attacca: "La maggioranza è divisa, non si va avanti su niente e l'Italia è più debole"

globalist

5 Maggio 2022 - 15.07

La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, presente a Como per una iniziativa elettorale, ha polemizzato con Giuseppe Conte, leader del M5s. “Fa un po’ sorridere la posizione di Conte, che ieri ha votato un mandato pieno al governo sul tema delle armi e oggi chiede che Draghi venga a riferire: allora non glielo davi prima, che è come mi comporto io quando non sono d’accordo su qualcosa. Qui è una politica che cerca di dire ‘io sono diverso dagli altri’ e il risultato è che il governo non riesce ad andare avanti su niente, lo vediamo su delega fiscale, superbonus, catasto e conflitto: questo indebolisce l’Italia. E comunque sono assolutamente favorevole che Draghi venga sempre a riferire in aula, tutte le volte che può”.

“Penso che la crisi di governo si rischi da diverso tempo e penso anche che sia una buona notizia. Quello che accade nella maggioranza dimostra che tu non puoi prendere una persona, per quanto autorevole sia, e mettergli attorno partiti che non condividono niente e pensare che funziona. Man mano che si avvicinano le elezioni i partiti, in particolare della maggioranza, devono segnalare la loro esistenza in vita e cercheranno tutti di distinguersi anche rispetto alle scelte che hanno fatto”, ha concluso Meloni.

Meloni vuole un centrodestra unito

Giorgia Meloni, guardando in casa propria, spinge per un centrodestro unito: “Io credo che non ci sia nessun partito nel centrodestra che in questi anni ha lavorato all’unità della coalizione facendo dei passi indietro quando era necessario farli come noi. Noi non abbiamo piano B, c’è solo il centrodestra per FdI: magari gli altri altre ipotesi le prendono in considerazione, io no”.

Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco di Como, Giordano Molteni. “Questo – ha aggiunto – dimostra la nostra buona fede nel sostegno alla unità della coalizione, ma servono regole d’ingaggio, con orgoglio della difesa della coalizione e della propria metà campo. Bisogna essere chiari su quale sia il futuro e se si vogliono fare o no governi con la sinistra”.

Alla convention della Lega a Roma, “se saremo invitati, ovviamente andremo come io avevo invitato tutti i capigruppo del centrodestra”, ha precisato Giorgia Meloni

“Spero sia vero, sarebbe un’ottima notizia”. Queste le parole della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito di un rischio scampato di nuove tasse, a partire dalla casa, con la delega fiscale.