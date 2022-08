Effetto del discorso di Draghi? Ha sollevato il livello della campagna elettorale

Nuccio Fava

24 Agosto 2022 - 23.55

Preroll

Molti si considerano tali specie in campagna elettorale ma non è facile essere davvero leader e soprattutto essere riconosciuto, sentito come tale da una platea numerosa e complessa come quella di Rimini, che tra l’altro il giorno prima aveva riservato un consenso maggioritario a Giorgia Meloni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La sola che aveva espresso il voto contrario a Draghi in tutte le incarnazioni delle sue diverse esperienze. Ma anche per una platea non facile come quella di Comunione e Liberazione, evidentemente il leader è un bene prezioso da sapere riconoscere e da apprezzare. Già all’atto dell’accoglienza, prima ancora dell’eloquio, segno evidente di stima e rispetto e riconoscenza per il lavoro svolto. Specie il recupero di una immagine e di un ruolo più autorevole e dignitoso per il nostro paese nel contesto sempre più esigente della dimensione europea ed atlantica in presenza della tragedia della guerra di Putin all’Ucraina.

Middle placement Mobile

Con la conseguenza dell’aggravarsi di tutti i problemi economici e sociali dall’energia alle materie prime, dall’inflazione ai costi inevitabilmente crescenti di ogni prodotto e servizio. E con massima evidenza ovviamente il costo atroce delle vite umane specie di innocenti, anziani , donne e bambini. Eppure dentro queste enormi difficoltà l’Italia ce la può fare, ce la deve fare investendo tutte le sue migliori energie, a cominciare dai giovani, vera risorsa vincente e da investire ancora maggiormente in ogni campo. Sul proseguo della campagna elettorale, difficile anticipare l’effetto del discorso di Draghi.

Dynamic 1

Di sicuro ne ha sollevato tono e livello impegnando fortemente soprattutto la responsabilità di ciascun elettore proprio sul terreno della propria coscienza e della scelta consapevole a farne un uso il migliore possibile perché è la sua scelta che deciderà dei prossimi anni dell’Italia e del suo ruolo in Europa e nel mondo.