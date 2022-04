M5s, Conte: "Sostegno pieno all'Ucraina ma no alla corsa al riarmo e all'aumento delle spese militari"

globalist

29 Aprile 2022 - 21.56

Il leader del Movimento 5 stelle ribadisce la sua linea che è contraria alla possibile escalation militare in Ucraina.

«Con tutte le difficoltà che abbiamo dopo due anni di pandemia, qualcuno ha pensato seriamente di poter abbracciare una corsa al riarmo e di poter portare il nostro Paese in questa forsennata spirale che prevedeva investimenti di 10, 15 miliardi per spese militari. Abbiamo detto `no´ e lo ripeteremo sempre: no e no».

Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a Caserta, per partecipare a un convegno. «Sostegno pieno all’Ucraina – dice Conte – è anche questo un obbligo morale. Non potevamo girarci dall’altra parte quando c’è una popolazione invasa, cacciata, martoriata, con famiglie costrette a fuggire o a subire sevizie dell’usurpatore. Ma dobbiamo lavorare perché questo conflitto sia indirizzato a soluzione».