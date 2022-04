La proposta di Letta: "Creiamo una confederazione europea per coinvolgere l'Ucraina da subito"

globalist

27 Aprile 2022 - 18.11

Il segretario del Pd Enrico Letta ha lanciato la proposta di una Confederazione Europea “che tenga insieme i 27 Paesi dell’Unione Europea più i 9 Paesi candidati potenziali”, per dare “all’Ucraina e agli altri Paesi candidati il senso di una partecipazione a un luogo politicamente forte e simbolicamente chiaro della famiglia europea”.

“Il 2036 – ha spiegato Letta – sarà la data dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea secondo le attuali regole europee. Ci rendiamo subito conto tutti dell’assurdità di una data simile. È una data che, con le promesse che i leader europei stanno facendo andando tutti a Kiev, è totalmente incompatibile”.

“Oggi stiamo dando l’idea agli ucraini che entrano l’anno prossimo. Per le regole europee ci vogliono almeno una decina d’anni perché questo percorso arrivi in fondo. Se noi anticipassimo tutto questo, sfasceremmo l’Europa perché si creerebbe un meccanismo per il quale entra un Paese non pronto per entrare, ma allo stesso tempo si sono create così tante attese oggi che l’effetto frustrazione è dietro l’angolo. Cosa succederà fra qualche mese? Che gli ucraini diranno viva gli americani, abbasso gli europei. Io prevedo che fra un anno sarà così”.

Secondo Letta “l’idea che bisogna mettere in campo non è originale, l’ho tirata fuori da quello che Mitterrand lanciò nel 1989 quando lanciò l’idea di una Confederazione europea, l’idea subito di creare un luogo nel quale si creasse la famiglia europea, la famiglia dei diritti e dei valori europei, e tutti ne facessero parte. Noi oggi dobbiamo fare questa cosa qui. I leader europei devono costruire oggi una Confederazione europea che tenga insieme i 27 più i 9 paesi candidati potenziali”

“Questi 36 Paesi – ha proposto Letta – si incontrino per discutere politicamente, mantenendo ovviamente l’esistenza dell’Unione europea e mantenendo il percorso di adesione. Ma se non si fa una cosa simile e non si dà subito all’Ucraina e agli altri Paesi candidati il senso di una partecipazione a un luogo politicamente forte e simbolicamente chiaro della famiglia europea, io credo che la frustrazione e la disillusione che nascerà subito dopo sarà una delle grandi ferite europee”.