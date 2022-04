Delrio (Pd): "Nuovo decreto armi? Bisogna discuterne in Parlamento"

globalist

27 Aprile 2022 - 14.51

Il deputato Pd Graziano Delrio, in un’intervista a Radio Popolare esprime il suo punto di vista sull’eventualità di un decreto che possa autorizzare l’invio di armi più offensive all’Ucraina: ‘Il Parlamento ha autorizzato l’invio di armi a scopi difensivi, conoscendo la correttezza del presidente del Consiglio Draghi e del ministro Guerini, se ci fosse un cambiamento di prospettiva ci sarebbe una discussione in Parlamento, ad oggi continuiamo a ritenere che ciò che è stato stabilito non è stato variato”.

Delrio Alla domanda su cosa farebbe il Pd di fronte ad un nuovo decreto sulle armi, Delrio risponde che ”ne discuteremo, questa cosa non è stata ancora annunciata né valutata da nessuno, adesso è il momento di dare forza alla politica e alla diplomazia, non alla forza delle armi e questo è l’imperativo che tutto il partito democratico sta sollecitando al governo”.

Per l’ex capogruppo del Pd ”bisogna aprire una fase nuova, che non sia quella di una escalation, ma di una soluzione di sicurezza e di pace per tutta l’Europa”, ed è anche per questo motivo che DELRIO ritiene sbagliata la linea inglese, ”l’Europa deve avere una sua linea, dichiara DELRIO, rafforzare le istituzioni sovranazionali, accelerando il processo di integrazione europea dell’Ucraina e non accettare la logica bellica che vuole Putin”.