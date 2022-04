Calenda: "L'Anpi nega il diritto degli ucraini alla Resistenza, è gravissimo"

globalist

22 Aprile 2022 - 15.46

Il leader di Azione Carlo Calenda, che oggi si è iscritto alla Fiap (Federazione italiana associazioni partigiane), ha commentato la posizione dell’Anpi sulla guerra in Ucraina: “Se c’è un valore della Resistenza che rimane è quello della dignità nazionale di un popolo che si solleva contro l’invasore. Ed è quello che sta succedendo in Ucraina. Dunque negare quel diritto è negare i valori della Resistenza e che lo faccia il presidente dell’Anpi è un fatto gravissimo”.

“La Fiap, Federazione italiana delle associazioni partigiane, è di aria azionista, repubblicana, liberale, mazziniana. La rappresentanza della memoria della Resistenza non è solo di un’associazione. Alla resistenza ha partecipato l’intero spettro dei partiti italiani di allora. Per questo mi sono iscritto alla Fiap. Il 25 aprile saremo alle 9.30 a largo Argentina per testimoniare che c’è una resistenza che resiste anche oggi”, ha affermato Calenda iscrivendosi alla federazione nata nel ’49 a seguito di una scissione nell’Anpi, con la fuoriuscita di 12mila iscritti che nel secondo dopoguerra “non si riconoscevano nella logica degli schieramenti internazionali contrapposti”.