Osvaldo Napoli (Azione): "Salvini fa demagogia sulla storia dell'aumento delle tasse"

8 Aprile 2022 - 17.00

La Lega campa di slogan. E ogni tanto qualcuno glielo ricorda. “La storia dell’aumento delle tasse” che scaturirebbe dalle norme contenute nella delega fiscale “è ovviamente la narrazione demagogica preferita da Salvini“. Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Azione – PiùEuropa.

“A lui evidentemente – prosegue Napoli riferensodi al leader della Lega – sfugge che, vigente la Costituzione e cessato il verificarsi ‘di eventi eccezionali’, il ritorno all’ordinaria amministrazione comporta l’assunzione di misure e provvedimenti che non coincidono necessariamente con l’aumento delle tasse ma potrebbero, per esempio, comportare un taglio delle spese correnti. Si tratta, in ogni caso, di decisioni rimesse alla discrezione del governo che sarà. Sappiamo oggi che se in un futuro governo dovessero trovarsi Salvini e il centrodestra, ci sarebbe l’esplosione del debito e del deficit, con ciò vanificando i sacrifici fatti dagli italiani”.

“A Salvini – conclude Napoli – mi permetto un consiglio: veda di ridurre lo spread fra la demagogia di una perenne campagna elettorale e la dura realtà che aspetta chi dovrà governare l’Italia nei prossimi anni”.