Osvaldo Napoli (Azione): "Salvini il miglior avvocato per difendere i soprusi e le le violenze di Putin"

22 Maggio 2022 - 16.02

Una accusa molto netta: “Matteo Salvini invoca pace e lavoro, ma le sue parole alla scuola di formazione (?) politica della Lega sono parole di guerra. Guerra alla Ue perché segnala che i conti pubblici italiani sono stressati, circostanza che solo Salvini ignora; guerra al Pd, e dal suo punto di vista ci sta; ma guerra anche a qualche alleato (Meloni) sospettato di non volere l’unità della coalizione; e bacchettate al ministro Gelmini invitata a contare fino a 5 prima di criticare Berlusconi. Manca nessuno? Certo: manca Vladimir Putin. Per l’autocrate russo, impegnato a bombardare l’Ucraina e a massacrare i suoi abitanti, neanche un buffetto o una piccola censura. Niente”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato di Azione Osvaldo Napoli.

“Da novello ‘partigiano della pace’, come erano quelli comunisti quando dovevano giustificare il riarmo sovietico, Salvini ha detto che spetta solo a Ucraina e Russia sedere allo stesso tavolo e decidere che cosa chiedere e cosa pretendere l’uno dall’altro. Per Salvini, aggressore e aggredito sono sullo stesso piano. Neanche lo sfiora l’idea che per aprire un negoziato Putin dovrebbe almeno sospendere l’aggressione. Personalmente non conosco avvocati migliori di Salvini per difendere il sopruso e la violenza di Putin. Gli italiani faranno bene a tenere in mente l’ipocrisia del capo leghista”, ha aggiunto Napoli.