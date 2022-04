Emma Bonino: "Inviare armi all'Ucraina è giusto e doveroso"

globalist

1 Aprile 2022 - 18.54

Guerra in Ucraina, cosa è meglio fare? ”Inviare armi a Kiev è giusto e doveroso, abbiamo un paese che lotta, che si difende come può contro un dittatore aggressore. Come ai nostri partigiani, negare un supporto militare agli ucraini sarebbe indecente”. Lo dice a Rai Radio1, ospite della trasmissione ‘Radio1 in vivavoce’, la senatrice di Europa Emma Bonino.

“Oggi c’è il vertice Ue-Cina, la quale sull’Ue ha tenuto un atteggiamento defilato per non dire ambiguo. Spero che l’Unione europea invece tra i punti di discussione insista sull’invasione russa, perché avrebbe un peso fondamentale”. ha concluso Bonino.