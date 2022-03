Zaia e Fedriga chiedono 'percorsi differenti' per i profughi non ucraini, Fratoianni: "Vergognosi"

globalist

29 Marzo 2022 - 18.35

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni critica aspramente la proposta di Fedriga e Zaia di creare ‘percorsi differenti’ per i profughi non ucraini: “La Lega è sempre la Lega. Fedriga e Zaia chiedono percorsi differenti per i profughi non ucraini, in particolare da chi proviene dall’Africa e dalla rotta balcanica”.

”Parlano di migranti infiltrati tra i profughi – prosegue il leader di SI – come se ci fossero profughi di seria A e profughi di serie B. Un disco rotto, di cui non si sente alcuna necessità.”

”Il più banale razzismo istituzionale, – conclude Fratoianni – che tenta di spacciarsi come ponderato e razionale. Semplicemente indegno e vergognoso. Il governo e gli altri partiti della sua maggioranza non hanno nulla da dire a riguardo?”