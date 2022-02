Fedriga: "Alla fine dello stato di emergenza dovremmo riaprire tutto"

globalist

16 Febbraio 2022 - 10.18

In una intervista a Repubblica il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha parlato in merito allo stato di emergenza “nessuno vuole una proroga a prescindere, né il governo né le Regioni”.

“Riaprire tutto, senza restrizioni, alla fine dello stato di emergenza. Dobbiamo approfittare ora della tregua che il Covid ci concede” ,ma prima “vanno aboliti i colori” che “sono solo un feticcio” e “distinti i ricoverati per Covid e con Covid per smontare le argomentazioni No Vax”. “Dobbiamo superare questa fase, dati permettendo, andando comunque avanti con le vaccinazioni e la proroga dei contratti per rafforzare il sistema sanitario”.

Sulla vaccinazione per gli under 12, Fedriga ha avuto un approccio diverso dal segretario della Lega Matteo Salvini, che non ha vaccinato i figli, tanto da aver vaccinato il proprio figlio. “La vaccinazione è utile. Io consiglio di ascoltare un pediatra. Nessuno contesta un medico quando prescrive una terapia, lo stesso vale per la vaccinazione”, spiega difendendo comunque la scelta del leader leghista. “Abbiamo fatto scelte diverse ma coerenti tra noi e con il governo che non ha imposto l’obbligo”.