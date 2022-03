Draghi: "Solidarietà a Guerini per gli attacchi russi, odioso il paragone tra Ucraina e covid in Italia"

globalist

19 Marzo 2022 - 18.38

Preroll

Lorenzo Guerini minacciato da Mosca e scatta la solidarietà della politica. A cominciare dal presidente del Consiglio che ha detto parole chiare e forti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Esprimo piena solidarietà al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, vittima di attacchi da parte del Governo russo. Il paragone tra l’invasione dell’Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile. Il Ministro Guerini e le forze armate sono in prima linea per difendere la sicurezza e la libertà degli italiani. A loro va il più sentito ringraziamento del Governo e mio personale.” Così il premier Mario Draghi.