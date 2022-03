Ucraina, allarme mafia di Zingaretti : "La situazione economica attuale può favorire l'uso di capitali illeciti a Roma"

globalist

17 Marzo 2022 - 11.10

Massima attenzione ai tentativi di infiltrazione della mafia, e di utilizzo di capitali illeciti a causa delle ripercussioni economiche determinate dalla guerra in Ucraina. Il presidente della regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola Zingaretti ha lanciato l’allarme riferendosi in particolare alla città di Roma, poco fa in Campidoglio in Aula Giulio Cesare, intervenendo al Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.

“Quanto sta avvenendo con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la tragedia che quel Paese sta vivendo, lo sappiamo tutti: avrà una ripercussione anche economica nel nostro tessuto produttivo e, purtroppo, avremo davanti mesi, come già sapevamo, durante i quali all’economia reale si sostituirà o tenterà di farlo, in un momento di bassa crescita e in un tessuto economico e produttivo come quello che caratterizza la Capitale, l’economia illegale”.

Il presidente della regione Lazio vuole mantenere alta l’attenzione: “Ci sarà ancora più forte un tentativo di infiltrazione e di utilizzo di capitali illeciti per rendere più forte l’economia illegale”.