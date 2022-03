Meloni non demorde (anche ora che aumentano i contagi): "Abolire il Green Pass, ha fatto solo danni"

globalist

14 Marzo 2022 - 15.22

Giorgia Meloni non demorde: per lei il problema principale d’Italia continua ad essere il Green Pass, che – come scrive la leader di Fratelli d’Italia su Facebook, “ha solo danneggiato il tessuto economico e sociale della nostra Nazione, creando problemi a famiglie e imprenditori. È arrivato il momento di porre fine a questa inutile e dannosa misura”.

Meloni, che continua a cercare di intercettare quel sottobosco di elettori no vax e no green pass, accompagna il post Facebook a una petizione per chiedere l’abolizione del Green Pass: insieme al messaggio infatti compare il link di www.bastagreenpass.it