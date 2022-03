Ucraina, Calenda: "Putin non si fermerà e le sanzioni contro la Russia dovranno essere durissime"

globalist

7 Marzo 2022 - 16.55

Guerra in Ucraina, cosa fare? “E’ chiaro che Putin non si fermerà e le sanzioni contro la Russia dovranno essere durissime”.

Così il leader di Azione Carlo Calenda sulla crisi ucraina a Rainews. “Va evitata una escaltion militare”, ha aggiunto Calenda e per questo motivo la creazione di una ‘no fly zone’ sull’Ucraina non è una buona idea perché potrebbe ampliare ancora di più il conflitto in atto con conseguenze imprevedibili.

“Va replicato il modello afghano”, aggiunge Calenda con riferimento al tipo di aiuti militari che furono messi in campo nella lotta al terrorismo e ai talebani. “Bisogna essere accorti e anche le armi vanno inviate senza clamore”.

La critica all’Anpi

“La resa. Ucraini arrendetevi, non difendete la patria dall’invasore. L’Anpi da molto tempo non rappresenta altro che se stessa. Oggi sappiamo che rappresenta anche i valori opposti a quelli che animarono la resistenza”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito delle posizioni dell’Anpi sulla guerra in ucraina.