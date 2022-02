Ucraina, Calenda a Salvini: "Se non riesce a staccarsi da Putin vada all'opposizione"

globalist

27 Febbraio 2022 - 17.38

Salvini resta uno zerbino di Putin. Mentre capitan Nutella è sempre veloca a sparlare di tutto e di tutti in questi giorni non ha trovato il coraggio (forse perché non può) di rompere con Putin. E infatti mentre ce lo ricordiamo con atteggiamenti da guerrafondaio (in senso metaforico) contro i migranti, ora fa la mammola, sempre attento a non dispiacere troppo allo Zar. “No alle armi letali’. Cosa dobbiamo inviare secondo Salvini delle fionde? Dei fucili a coriandoli? Delle felpe?”. Così il leader dei Azione, Carlo Calenda, su twitter replica alle parole di Matteo Salvini.

E ancora: “Già sono insopportabili i distinguo e le furbizie su Covid o politica economica. Ma su politica estera e di difesa in tempo di guerra sono inaccettabili. Se Salvini non riesce a staccarsi da Putin se ne vada all’opposizione. E si assuma per una volta le sue responsabilità”, conclude.