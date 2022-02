Guerra tra Russia e Ucraina: da Letta a Meloni ecco le reazioni dei leader italiani

globalist

24 Febbraio 2022 - 09.48

Preroll

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell’est del Paese. “Ho preso la decisione per un’operazione militare” nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu momenti di tensione tra il rappresentante russo e quelli ucraini. L’ambasciatore ucraino, Sergiy Kyslytsya, ha attaccato quello russo: “Voi avete dichiarato la guerra, è responsabilità di questo organismo fermare la guerra. È ormai tardi per parlare di de-escalation”. L’ambasciatore russo, Vassily Nebenzia, ha risposto con tono minaccioso: “Noi stiamo monitorando il cessate il fuoco. Ma non andremo leggeri con chi lo trasgredirà. Una nuova avventura militare potrebbe costare molto cara all’Ucraina”. Per protesta i rappresentanti ucraini hanno lasciato il loro posto.

Middle placement Mobile

Intanto il Ministro Luigi Di Maio ha convocato all’Unita di crisi della Farnesina una riunione urgente di coordinamento, in video call partecipa anche l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.

Dynamic 1

Ecco le reazioni dei leader italiani.

Meloni: “Inaccettabile attacco, uniti a sostegno Kiev”

“Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Dynamic 2

Conte: “Ferma condanna, ora risposta comune europea”

“Ferma condanna per l’attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni soluzione diplomatica. Confidiamo in una risposta comune europea e nel contributo che l’Italia può dare. Il mio pensiero va alla popolazione civile, per la quale sono profondamente preoccupato”. Così sui suoi profili social il leader M5s Giuseppe Conte.

Salvini: “Fermare attacco, nessuno tifi la speculazione”

“C’e’ un attacco militare in atto che va fermato con ogni mezzo necessario, Speriamo non ci sia qualcuno che tifa per la guerra e per la speculazione”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Libertà.



Dynamic 3

Letta: “Putin vuole dividerci, non c’è spazio per terzismi”

“Non bisogna essere arrendevoli e cedevoli, non c’è spazio per per terzismi e ambiguità, c’è spazio per una reazione ferma perché sono in gioco i principi che sono alla base della nostra convivenza civile e della stessa vita dell’Europa”.

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al Gr1 Rai per il quale “Putin cercherà di dividerci, ha già cercato di farlo e se trova unità e fermezza questa è la prima risposta”.

“La necessaria reazione deve essere unita, nessun paese europeo deve andare per conto suo, fa bene il presidente del consiglio oggi subito con gli alleati europei a trovare l’unita’”.

Quanto al fronte interno, per Letta “c’è bisogno che il parlamento italiano dica cose senza ambiguita’, noi chiediamo che nelle prossime ore ci sia una riunione del Parlamento, che prenda una posizione chiara e tutti si esprimano senza nessuna forma di ambiguità. Le sanzioni sono la prima reazione, bisogna creare un cordone attorno alla Russia perché sia la stessa societa’ russa a dire che non bisogna andare avanti su questa linea di follia rispetto alla quale Putin in modo ingiustificato sta portando l’Europa e il mondo”.

Renzi: “Attacco inaccettabile, Italia con Ue e Usa”

“Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L’Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori”. Lo scrive Matteo Renzi in un post.

Dynamic 4

Speranza: “La guerra non è mai la soluzione”. “La guerra non è mai la soluzione”: lo scrive su Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russa. Il ministro ha pubblicato sotto al suo post l’esortazione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres “questo conflitto deve finire ora”.