Covid, la polizia blocca un corteo no green pass a Milano

19 Febbraio 2022 - 19.54

Nel pomeriggio, a Milano, in piazza Leonardo da Vinci, circa 700 manifestanti no vax e contro il green pass, hanno aderito al presidio preavvisato dagli ‘Studenti no green pass’. Pochi minuti dopo l’inizio della manifestazione, il gruppo compatto, sotto la guida di ‘individualità e componenti antagoniste ed anarchiche’, ha iniziato a muoversi con l’obiettivo di raggiungere l’Università Statale, passando per corso Buenos Aires, porta Venezia fino a San Babila.

I manifestanti hanno rifiutato di interloquire con le forze dell’ordine predisposte dalla questura meneghina. La circolazione e la sicurezza di una zona nevralgica della città sono state preservate dal blocco in testa e in coda del corteo, diretto in via Pascoli, da parte di un dispositivo di ordine pubblico. La zona di Milano era “già stata penalizzata dalle iniziative dello scorso anno”, hanno fatto sapere da via Fatebenefratelli.

Il dispositivo della polizia e dei carabinieri era integrato pattuglie della polizia locale, che hanno limitato l’impatto sul traffico. E’ stato contrastato anche un tentativo dei manifestanti di bloccare la circolazione su viale Romagna, dato che il gruppo è stato disperso. Al momento su via Pascoli restano un centinaio di manifestanti sempre controllati dalle forze dell’ordine.