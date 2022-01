Mattei e Freccero alla guida dell'ennesima manifestazione No Green Pass: "La resistenza è un nostro dovere"

globalist

6 Gennaio 2022

Nuovo anno, nuove manifestazioni in programma contro il Green Pass, a maggior ragione ora che dal 15 febbraio sarà obbligatorio per tutti gli over 50. A ‘guidare’ la prima manifestazione dell’anno, a Torino, saranno Ugo Mattei e Carlo Freccero, fondatori della cosiddetta Commissione Dupre (Dubbi e Precauzione).

La locandina è firmata “mobilitazione popolare per il ripristino immediato dello stato di diritto”, viene annunciata anche la presenza della deputata di “Alternativa” (il gruppo di fuoriusciti del Movimento 5 Stelle ostili al governo Draghi) Jessica Costanzo, oltre che del portuale Stefano Puzzer.

“La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertа fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione – si legge nell’appello alla manifestazione – è diritto e dovere di ogni cittadino”.

Gira inoltre, insieme a questo appello, un annuncio della nascita del Comitato di Liberazione Nazionale, sulla falsariga dell’organizzazione politico-militare formatasi a Roma il 9 settembre 1943 per opporsi al fascismo e all’occupazione nazista dell’Italia. “Esercita il tuo dovere di resistenza civile a difesa della Costituzione! – c’è scritto nel messaggio – Viva le piazze costituenti del comitato di liberazione nazionale”.