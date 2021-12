La quarta ondata non ferma i no-green pass: poche mascherine e il solito slogan

globalist

18 Dicembre 2021

Idioti che non si arrendano nemmeno ora che la variante Omicron rende ancora più stringenti le necessità della vaccinazione.

E’ partito da piazza Castello il corteo contro il green pass promosso dalla ‘Variante Torinese’ che oggi ha indetto una manifestazione nazionale nel capoluogo piemontese contro la certificazione verde. Il corteo, a cui partecipa un migliaio di persone, non potendo sfilare per le vie centro città affollate dallo shopping natalizio, si è diretto verso il quartiere Vanchiglia scandendo lo slogan ‘la gente come noi non molla mai’.

Tante urla e strepiti e poche mascherine. Con qualche momento di tensione. Secondo gli osservatori i manifestanti potevano essere circa 5 mila.

Intanto, in un’altra parte di piazza Castello, i promotori del ‘No Paura Day’ hanno preso le distanza dal corteo.

“Questa volta non partecipiamo – hanno detto dal palco – perché non andiamo in periferia a gridare agli alberi. Per noi il presidio naturale resta la piazza e non sfiliamo in un corteo a cui non è consentito farci ritorno”.