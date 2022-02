Calenda apre alla Lega (di Giorgetti) e chiude a M5s: "Hanno inquinato la politica"

globalist

19 Febbraio 2022 - 10.33

Calenda contro tutti: si è aperto il congresso di Azione “che si struttura come un partito”, la linea resta la stessa: “Oggi non ci vuole un centro nel senso deteriore di un centrismo ma ci vuole una terza area politica, che sia l’area del riformismo pragmatico, di un modo di fare politica serio e responsabile che non è ostaggio dei 5stelle da un lato e dei sovranisti dall’altro. Questo è quello che Azione si propone di costruire, ovviamente tenendo aperta la porta a chi vuole partecipare”.

Lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda.

“Io partirò per un giro del Paese che durerà più di un anno” che si chiamerà “Italia sul serio”. Calenda è convinto che la riforma elettorale in senso proporzionale “non si farà” “e quindi andremo per l’alto mare aperto, affrontando la sfida elettorale in modo indipendente dai due poli”. “Il Pd – conclude Calenda – rimane un interlocutore e anche Italia Viva. Poi Forza Italia e perfino una parte della Lega, quella di Giorgetti che oggi parlerà al nostro congresso”.

Apertura alla Lega contro M5s

“La Lega può essere un interlocutore se decide cosa essere. Se è quella di Giorgetti si può dialogare. Ma se è quella di Salvini non può essere: non è né dignitoso né serio dire una cosa la mattina e dire il contrario la sera”.

l M5S ha inquinato la politica italiana. Dicendo che uno vale uno hanno distrutto industria 4.0 , la Tap. Io quelle cose non me le dimentico perché un partito che non ha valori non è un interlocutore perché rappresenta un disvalore per l’Italia “.