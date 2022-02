Calenda contro M5s: "Non li invito al congresso, non saranno mai interlocutori politici"

globalist

18 Febbraio 2022 - 17.55

Preroll

Carlo Calenda contro tutti. Al congresso di Azione non sono stati invitati “i 5 Stelle, non sono mai stati né potranno mai essere interlocutori politici”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così Carlo Calenda a Coffee Break su La7. Alle prossime politiche “noi faremo lo stesso lavoro che abbiamo fatto a Roma, andando indipendentemente e cercando consenso sulla serietà del lavoro, sulla qualità della classe dirigente e del programma”.

Middle placement Mobile

La critica sulle Milleproroghe

Dynamic 1

“Condivido pienamente” la ‘strigliata’ di Draghi ieri ai partiti dopo quanto avvenuto sul Milleproroghe.

Ha aggiunto Carlo Calenda. “Non se ne può più, i partiti si prendono le poltrone ministeriali, legittimamente, vanno in Cdm, approvano delle cose e gli stessi partiti le bocciano in Parlamento solo per poter dire agli elettori ‘vedi, io mi sono differenziato da questi’.

Dynamic 2

E’ un comportamento infantile – ha sottolineato Calenda -. Io penso che oggi in Italia ci siano due persone molto mature, che sono Mattarella e Draghi, che tengono il Paese, e dall’altro uno spettacolo abbastanza indecoroso, chiaramente non di tutti i partiti”, ha precisato Calenda.