Referendum sulla giustizia, Marcucci (Pd) favorevole: “Siamo coerenti con il nostro garantismo”

17 Febbraio 2022 - 16.08

Il senatore del Pd Andrea Marcucci ha bacchettato pesantemente la sinistra riguardo i referendum sulla giustizia, approvati ieri dalla Corte Costituzionale: “I quesiti sulla giustizia sottoposti a referendum fanno parte della nostra cultura politica e giuridica, non possiamo farceli sottrarre da altri, che sono cresciuti con l’esibizione dei cappi”.

“Questo vuol dire” ha continuato il senatore, “che è giusto fare il possibile per affrontare le questioni in Parlamento, ma se non riuscissimo, il Pd deve essere coerente con la propria matrice garantista”.

Marcucci è preoccupato di lasciare terreno a Salvini. Proprio ieri, all’annuncio dell’approvazione dei quesiti referendari, lo stesso Marcucci aveva dichiarato: “È una bella sveglia per il Parlamento. I temi oggetto dei referendum sono molto importanti per riorganizzare un sistema della giustizia giusta, che serve come non mai in Italia. Mi auguro ci pensi il Parlamento, altrimenti la parola passerà ai cittadini”.