Giorgetti: "Meno virologi in tv". Ma prima non dovrebbero parlare di scienza Salvini, Meloni e i negazionisti

23 Dicembre 2021

Giancarlo Giorgetti non ama i virologi e del resto la Lega tutta non ha mai mostrato di amare troppo chi invita ai vaccini e alla responsabilità, viste le numerose e ripetute affermazioni antiscientifiche del loro segretario Salvini, vista la candidatura alle Europee di una no-vax fervente e nemica della scienza ufficiale come Francesca Donato, visto che la Lega ha sponsorizzato l’idrossiclorochina nella sciagurata estate del 2020.

Il leghista Giorgetti, nella riunione della cabina di regia, ha dichiarato che nel rispetto della libertà di espressione e delle regole sull’informazione, bisogna riflettere sul fatto che forse l’invasione nei talk show di virologi ed “esperti” a vario titolo rischia di creare incertezze e confusione. Di qui l’invito a valutare una sorta di raccomandazione per maggiore cautela. “Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione”, avrebbe detto al premier.

Il che è giustissimo, se non fosse che quelli ‘con la verità in tasca’ non sono certi gli scienziati, sono i vari imbecilli no vax invitati da altrettanto imbecilli conduttori di talk show, che credono sia fare informazione mettere sullo stesso piano scienziati e sciamani, mascherando un cinico inseguimento di audience dietro la maschera del diritto all’informazione.

Non solo: sono spesso proprio i politici di destra a elargire consigli che di scientifico non hanno nulla, come Giorgia Meloni e la sua bislacca correlazione tra migranti e Covid. Su di lei Giorgetti non ha nulla da dire? Non pensa che anche questi comportamenti siano rischiosi? Fa riflettere come la soluzione della Lega per risolvere il reale problema dell’infodemia sul Covid sia quello di togliere la parola agli unici che hanno il pieno diritto ad averla, ossia gli scienziati.