Ucraina, l'ironia di Elio Vito: "Putin fatti una canna e lascia stare i cannoni"

13 Febbraio 2022 - 11.04

In questa fase di alta tensione tra Russia e Usa sulle sorti dell’Ucraina c’è chi prova a smorzare il clima cupo e di paura usando la sempreverde e tagliente ironia, che a volte ci fa capire meglio come stanno davvero le cose.

“Putin, fatti una canna, lascia stare i cannoni”. Lo scrive su Twitter, postando la foto di una foglia di cannabis, il deputato di Forza Italia, Elio Vito, che conclude scrivendo: “Mentre le truppe russe si ammassano ai confini ucraini, non vedo in Italia cortei e bandiere alle finestre per la pace. Perché in passato le manifestazioni pacifiste nascondevano anche un sentimento antiamericano, oggi le preoccupazioni energetiche ed economiche nascondono anche, a destra come a sinistra, un sentimento filorusso”