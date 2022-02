Meloni strepita di nuovo contro il Green Pass: "Misura fallimentare sotto ogni punto di vista"

globalist

12 Febbraio 2022 - 18.20

Preroll

Giorgia Meloni è completamente tornata alla carica contro vaccini e green pass: la leader di Fratelli d’Italia, dopo aver orgogliosamente ribadito che non vaccinerà sua figlia e aver diffuso fake news sul fatto che ‘il vaccino non evita il contagio’ (quando l’unico motivo per cui le restrizioni stanno venendo allentate è perché, per fortuna, gran parte degli italiani è vaccinata con tripla dose), ora si scaglia contro il Green Pass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Finalmente anche nell’Esecutivo qualcuno inizia a rendersi conto dei danni prodotti dal Green Pass, ma quando a denunciarlo era Fratelli d’Italia ci accusavano di essere irresponsabili. Abbiano il coraggio di ammettere i loro sbagli e cancellino subito questa misura insensata e fallimentare sotto ogni punto di vista” ha scritto su Twitter.