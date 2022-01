Sinistra e Verdi frenano su Belloni "Inopportuno eleggere il capo dei servizi segreti al Quirinale"

globalist

28 Gennaio 2022

Belloni dagli 007 al Quirinale? Oltre a Renzi e a pezzi di Forza Italia sono contrari anche Liberi e Uguali, Sinistra italiana e Europa Verde.

“Con tutto il rispetto per la competenza e la capacità di Elisabetta Belloni, in un Paese democratico è assolutamente inopportuno che il capo dei servizi segreti diventi presidente della Repubblica. Allo stesso modo non è accettabile che la presidenza della Repubblica e la guida del governo siano affidate entrambe a personalità tecniche e non politiche”.

Così fonti di LeU commentano l’ipotesi della candidatura di Elisabetta Belloni alla presidenza della Repubblica

Sinistra Italiana e Europa Verde

“Senza nulla togliere al curriculum di Elisabetta Belloni, della quale peraltro sono sconosciute le opinioni su qualsiasi tema al centro del dibattito pubblico, l’idea che l’attuale direttore del Dis diventi Presidente della Repubblica ci pare completamente inopportuna”.

Lo affermano Sinistra Italiana con il segretario nazionale Nicola Fratoianni ed Europa Verde con i co-portavoce Eleonora Evi ed Angelo Bonelli.