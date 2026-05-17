Tragedia di Modena, la Lega cavalca la xenofobia e Tajani attacca Salvini: "L’investitore è cittadino italiano"

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17 Maggio 2026 - 19.00

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È scontro aperto nel governo tra i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani dopo i fatti di Modena, dove il 31enne Salim El Koudri, nato a Bergamo e di origini marocchine, ha investito diversi pedoni causando otto feriti, quattro dei quali in condizioni gravissime. Due persone hanno subito l’amputazione delle gambe.

Il leader della Lega ha subito rilanciato il tema sicurezza e immigrazione, chiedendo norme più dure contro gli stranieri che commettono reati. “L’investitore è italiano”, replica però Tajani, prendendo le distanze dalla linea leghista.

Già nelle ore immediatamente successive all’investimento, quando la dinamica e le motivazioni del gesto non erano ancora chiare, Salvini aveva puntato il dito contro il tema migratorio. Oggi il Carroccio ribadisce la propria posizione spiegando, in una nota, che il segretario della Lega ha “dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza presentate nei giorni scorsi dalle europarlamentari leghiste, a partire dalla revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, con immediata espulsione”.

Secondo la Lega, l’obiettivo è quello di “rendere effettivo e applicabile un meccanismo (sul modello della patente a punti) che preveda la revoca del permesso di soggiorno nei confronti di coloro che commettono reati gravi”. Per Salvini il permesso di soggiorno concesso a un immigrato rappresenta “un atto di generosità e fiducia da parte del popolo italiano: se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola”.

La replica di Tajani arriva a margine del congresso regionale di Forza Italia in Calabria: “Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell’evento di ieri” a Modena “non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano”, sottolinea il ministro degli Esteri.

Nel frattempo la Lega ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere di “valutare la proposta al capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile” a Luca Signorelli e a “tutti coloro che si sono resi protagonisti” di un “gesto esemplare a tutela della cittadinanza”, intervenendo per fermare l’uomo alla guida dell’auto.

Più prudente invece Maurizio Lupi, che invita ad attendere gli sviluppi delle indagini “aumentando la vigilanza e le misure di sicurezza, senza cedere alla paura e senza cadere in facili reazioni istintive”.

Salvini però insiste e rilancia il tema della cittadinanza: “La politica non deve inseguire la cronaca, quello che accade semmai deve accelerare” le scelte. Il leader leghista ricorda che “È già in discussione in I commissione alla Camera una pdl a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati”. E aggiunge: “La cittadinanza non può essere a vita. Per quanto mi riguarda sia il permesso di soggiorno, sia la cittadinanza sono un atto di fiducia del popolo italiano che dà rispetto e chiede rispetto. Non è un contratto a vita”.

Secondo Salvini, se una persona commette un reato grave, “un paese serio ti espelle immediatamente, è legittima difesa”. Ma il caso di Modena complica il quadro politico perché il responsabile dell’investimento è un cittadino italiano. Su questo il segretario della Lega precisa: “Le seconde generazioni che hanno voglia integrarsi sono benvenute, chi rifiuta la cultura e la legge del paese in cui cresce costituisce un problema”.

La Lega e il gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo hanno inoltre annunciato l’intenzione di portare il caso Modena all’Eurocamera. “Domani”, spiega una nota del partito, “gli europarlamentari leghisti domanderanno alla presidente Metsola di aggiungere ai temi della plenaria di Strasburgo il dibattito sugli ‘Attacchi terroristici di Modena: necessità urgente degli Stati Membri di intensificare le misure contro l’islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze’”.

In attesa dei risultati delle indagini, Piantedosi invita comunque alla cautela e osserva che quanto accaduto sembra inserirsi “in una situazione di disagio psichiatrico evidente, non è una minimizzare perché gli effetti si sono visti. Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa”. Il ministro aggiunge però che “per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c’era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta”.