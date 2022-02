Misiani Pd fa sul serio: "Serve un piano per governare la transisizone economica"

globalist

19 Febbraio 2022 - 18.07

Antonio Misiani, responsabile economia del Pd spinge per un piano ambientale serio: “C’è bisogno di un piano per governare la transizione verde“. Queste le dichiarazioni dell’esponente dei dem nel corso della Agorà democratica dal titolo ‘L’industria nella sfida della transizione ecologica’. “Gli obiettivi del Green Deal Ue comporteranno un cambiamento radicale del nostro modo di produrre – ha aggiunto Misiani – si consumare, di lavorare, di spostarsi. L’Italia ha le carte in regola per diventare campione europeo nella Green economy”.

Il cambiamento ambientale influenzerà anche il mondo del lavoro: “La transizione ecologica, insieme a quella digitale, determineranno impatti importanti e asimmetrici sull’industria e il lavoro. Per questo dovremo saper tenere insieme sostenibilità ambientale e coesione sociale muovendoci su tre livelli. A livello internazionale convergere in tempi rapidi verso regole e standard ambientali per evitare effetti distorsivi sulla concorrenza. A livello europeo, trasformare Next generation Eu in un programma permanente e dotarci di uno strumento strategico europeo, che riprenda la positiva esperienza di Sure, per supportare i lavoratori dì fronte all’impatto della doppia transizione ecologica e digitale, come ha proposto il ministro Orlando”.

Fondamentale anche il piano strettamente nazionale: “A livello nazionale – continua Misiani -abbiamo bisogno di un patto per la transizione, da declinare anche nei singoli territori, per costruire insieme politiche industriali adeguate per salvaguardare e innovare la vocazione manifatturiera del nostro Paese. Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale della legge di bilancio va molto rafforzato. In questo quadro, è molto positiva la decisione del governo di istituire un fondo per il sostegno e la riconversione dell’automotive”.

Misiani sottolinea, anche la rilevanza della crisi energetica: “Da ultimo, ma non certo ultima in ordine dì importanza, la crisi energetica, che dobbiamo fronteggiare non solo con misure di emergenza ma anche accelerando l’attuazione della strategia energetica che abbiamo scritto nel Pniec, che vuol dire ridurre il consumo e cambiare le fonti di approvvigionamento di combustibili fossili, semplificare le procedure per spingere al massimo sulle rinnovabili, accelerare la rigenerazione e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, del parco veicolare e del manifatturiero italiano con incentivi ragionevoli, più ambiziosi dal punto di vista ambientale e più stabili nel tempo”.