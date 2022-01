Mallegni (Forza Italia): "Inutili le minacce del Pd, il governo non cade"

globalist

28 Gennaio 2022

Il centrodestra ha deciso di puntare tutto su un loro candidato, probabilmente Elisabetta Casellati, alla quinta votazione di oggi che avrà inizio alle 11.

I partiti che fanno parte della coalizione sono irritati dalle continue minacce e veti che arrivano dal Pd, con lo spettro della caduta del governo qualora non si votasse un candidato comune.

“Leggiamo continue minacce da parte del Pd. Ogni volta che il centrodestra avanza un nome di livello e “papabile”, mettono fuori la voce che se venisse votato si andrebbe a elezioni anticipate. Ormai lo schema lo conosciamo bene, ma è indecente che facendo leva sulla paura di qualcuno di andare a casa e non essere rieletto si punto soltanto a distruggere, avvelenare e inquinare proposte serie. Il Cdx è l’unico che in questi giorni ha fatto proposte serie e di qualità. Il Pd si è limitato a buttare fango e bruciare persone. Apprezzo di più il gruppo di ‘Alternativa c’è che con senso di responsabilità ha da subito fatto emergere le preferenze su nomi di livello seppur non aderenti al nostro punto di vista politico. Non ci saranno elezioni anticipate, nessun parlamentare le vuole. Che nessuno si preoccupi. Oggi la candidatura che il cdx proporrà e voterà spero venga sostenuta da una vasta maggioranza”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.