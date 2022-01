Laura Boldrini: "Salvini espone Casellati senza avere i numeri, assurdo"

globalist

28 Gennaio 2022

Preroll

L’inizio della quinta votazione è al cardiopalma, a soli tre minuti dal via il centrosinistra non aveva ancora dato indicazione ai suoi grandi elettori che sono entrati nell’aula al buoio. Solo il centrodestra ha la candidata in pectore, Elisabetta Casellati, che però rischia di bruciarsi clamorosamente.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Trovo assurdo che Salvini si ostini a fare il nome della Presidente Casellati, pur sapendo di non avere i numeri, tra l’altro esponendola anche perché non è proprio la cosa migliore trattandosi della seconda carica dello Stato”. Lo la deputata Pd ed ex presidente della Camera Laura Boldrini.

Middle placement Mobile

“E’ una scelta impropria da parte di Salvini – aggiunge – perché se già sa di non avere i numeri per eleggerla diventa molto poco gradevole continuare a farlo, ma lui continua come se fosse una giostra. Ma questa non è una giostra, è un esercizio molto serio e non si può giocare con le istituzioni. La matematica non è un’opinione, è voluto andare da solo. Hanno presentato prima Berlusconi sapendo che non avrebbero avuto i numeri e Berlusconi giustamente si è ritirato.

Dynamic 1

Poi hanno iniziato a dare nomi di parte e nomi senza nessun costrutto sapendo che non ci sarebbero stati numeri. Adesso spero che capisca che l’unica cosa da fare è condividere il nome: nessuno può fare da solo”.

“Fino a questo momento la destra ha cercato di fare forzature, l’unica cosa che si doveva fare fin dall’inizio era negoziare con tutte le forze della maggioranza e trovare un candidato o una candidata condivisi, invece Salvini ha imposto questo metodo perché pensa di avere una prerogativa” conclude.