Casini al Quirinale? Brusca frenata sulla scelta dell'ex presidente della Camera

27 Gennaio 2022

La candidatura di Casini è sempre più in bilico. Dopo lo stop di Salvini, ora arriva anche quello di Fratelli d’Italia e la tiepida risposta di Forza Italia che non sarebbe troppo contenta di votarlo. E’ comunque escluso che la sua candidatura provenga proprio da questo schieramento.

Dopo che ieri sembrava ci fosse stata una accelerazione sul nome dell’ex presidente della Camera, oggi questa strada sembra difficilmente percorribile. Su Casini, spiegano fonti di centrodestra, ci sarebbe il “no” in primo luogo di Matteo Salvini, ma dubbi sono emersi anche nel centrosinistra.

“Il rinvio del voto a domani – spiega una fonte di centrosinistra – fa salire di nuovo le possibilità di Draghi”. Però, sottolinea un’altra fonte di centrosinistra, “c’è ancora in campo l’idea di un Mattarella bis, come il voto di ieri ha dimostrato”. Anche oggi sarà dunque una giornata di frenetici contatti, per cercare una soluzione.