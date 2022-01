Salvini difende la fedelissima di Silvio: "Casellati non ha bisogno di candidature, è la più alta carica istituzionale"

globalist

26 Gennaio 2022

Preroll

Anche il centrodestra, dopo giorni di brancolamento nel buio ha fatto sapere di avere nomi papabili per il Quirinale che non mettano in imbarazzo il Paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Casellati, come Fico, sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì. Casellati è candidabile senza che Salvini la proponga”. Lo ha affermato Matteo Salvini, intervistato a “Agorà” su Rai Tre arrivando agli uffici del gruppo della Lega a Montecitorio, dove alle 11 inizierà la terza seduta per l’elezione del presidente della Repubblica.

Middle placement Mobile

“Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro” ha detto, spiegando che “Pera, Moratti e Nordio sono nomi all’altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no”.

Dynamic 1

Quanto all’atteggiamento che vorrebbe vedere nel centrosinistra sulla scelta del candidato per il Quirinale, Salvini ha detto di aspettarsi “lealtà, velocità e concretezza”. “E’ da un mese che dal centrosinistra non arrivano proposte, dal centrosinistra da un mese stanno arrivando no”, ha affermato.