Conte: "Ci auguriamo che il centro-destra accantoni la candidatura della Casellati"

26 Gennaio 2022

“Casellati è una candidatura della più alta carica istituzionale dopo il Capo dello Stato. Quando si è diffusa l’ipotesi di candidatura di Casellati da parte del centrodestra si erano create le premesse di un cortocircuito con noi e di uno sgarbo verso di lei: una carica istituzionale non può essere trasformata in candidatura di bandiera. Creerebbe imbarazzo istituzionale senza logica”, dice Giuseppe Conte in assemblea M5S. “Ci auguriamo questa ipotesi venga accantonata dal centrodestra”, sottolinea il leader pentastellato.

“Quello che mi auguro non venga dal centrodestra è una prova muscolare. Il Paese ci guarda. Noi ci siamo, nessuno può rimproverarci chiarezza nelle idee e trasparenza nel percorso”, ha rimarcato Conte.