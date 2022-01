Pera, Moratti e Nordio: la destra presenta la (sconfortante) rosa per il Quirinale

globalist

25 Gennaio 2022

Enrico Letta, per generosità diplomatica, li ha definiti nomi di grande qualità.

In realtà si tratta di tre personaggi della destra (O come Carlo Nordio sempre portato in palmo di mano dalla destra) che in passato si sono distinti per aver fatto e detto tempre o molte volte tutto quello che piaceva a Silvio Berlusconi.

Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio sono i tre nomi della ‘rosa’ che il centrodestra propone per l’elezione alla Presidenza della Repubblica. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa con la presidente di FdI, Giorgia Meloni e il vicepresidente di FI, Antonio Tajani.

‘Non sono candidati di bandiera – ha detto ancora Salvini – sono personalita’ di altissimo profilo, senza una tessera di partito in tasca e pensiamo possano rappresentare l’intera comunita’ italiana al meglio’. E’ in questa ottica di non includere nomi di partito, ha spiegato ancora il leader della Lega, che Antonio Tajani, che avrebbe ‘tantissimi titoli’ per essere candidato, non e’ incluso. Cosi’ come Salvini ha spiegato ancora la scelta di non indicare il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ‘perche’ – ha detto – riteniamo che le cariche istituzionali debbano essere tenute fuori dalla discussione e abbiano in se’ la dignita’ di essere una possibile scelta’.

Salvini, Tajani e Meloni hanno sottolineato la compattezza del centrodestra e la concretezza delle propose avanzate.

‘Speriamo che gli altri abbiano voglia di confrontarsi nel merito sui nomi’ ha affermato Salvini, ‘non siamo qui a imporre niente a nessuno’ ha aggiunto, rimarcando la ‘voglia di dialogo e di costruire ponti’.

Le riunioni della mattina

Al vertice di centrodestra spuntano 3 nomi per la corsa per il Quirinale. Nel primo pomeriggio, probabilmente alle 15, ci sarà un vertice dei leader. A convocarlo Matteo Salvini per fare il punto e trovare alcuni nomi condivisi da lanciare ufficialmente in una conferenza stampa alle 16.30. A quanto si apprende da fonti parlamentari, i nomi saranno quelli di Elisabetta Alberti Casellati, Marcello Pera e Carlo Nordio. Sono fuori dalla lista sia Franco Frattini che Pier Ferdinando Casini.

“Il centrodestra oggi è la maggioranza nel Paese, ci aspettiamo che il candidato al Colle possa essere una espressione del nostro schieramento, il centrodestra farà alcuni nomi di alto profilo, 5, 6 o 7”. Incontrando i grandi elettori della Lega, Matteo Salvini, a poche ore dal secondo voto di Montecitorio, spiega che sui nomi del centrodestra non si aspetta ora veti, dopo il passo indietro di Berlusconi, ricordato in Sala e salutato da un lungo applauso (tributato anche a Umberto Bossi).

“Il periodo è economicamente difficile e quindi va tenuto sempre un occhio alla situazione di imprese e famiglie”, avrebbe detto ancora il leader, spiegando come ora “spetta alla sinistra di farsi carico di assumere un ruolo responsabile” accettando il dialogo.

A quanto si apprende anche oggi la Lega, tranne sorprese dell’ultimissima ora (cioè intese dopo l’incontro di oggi con Enrico Letta, che segue quello di ieri), sceglierà la scheda bianca.